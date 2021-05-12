Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı
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Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı

İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı Şehit babası; "Beni bu şehirde oğlumdan başka bağlayan hiç bir şey yok" İstanbul'da 2001 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit düşürülen 25 yaşındaki Haşim Kayık'ın annesi ve babası şehit oğullarına...

Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı

Şehit babası; "Beni bu şehirde oğlumdan başka bağlayan hiç bir şey yok"

ZONGULDAK - İstanbul'da 2001 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit düşürülen 25 yaşındaki Haşim Kayık'ın annesi ve babası şehit oğullarına yakın olabilmek için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı.

İstanbul'da 2001 yılında polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Haşim Kayık'ın annesi ve babası; Arife Günü şehit oğullarına dua etmek için şehitliğe geldi. 20 yıl önce şehit düşen Haşim Kayık'ın annesi ve babası oğullarını kabri başında ziyaret ederek dualar okudu. Duanın ardından baba Ahmet Kayık "Oğul bizi erken bıraktın oğul" diyerek mezarını okşadı.

"Oğlumun şehit olduğunu televizyondan öğrendim"

Oğlu şehit olduktan sonra Zonguldak'a yerleştiğini ifade eden şehit babası Ahmet Kayık, "Takdir ilahi, alın yazısı buymuş benim oğlum 24 yaşında ve 4 aylık evliydi. Antalya'da evimde televizyon kanalını seyrederken İstanbul'da Şirinevler mevkiinde polis otosu tarafındı 2 yaralı diye son dakika haberi geçti. 10 dakika sonra yaralılardan bir tanesi şehit düştü. Şehit düşende benim oğlum Haşim Kayık. Şehit olduğunu ilk televizyondan duydum. Oradan kalktık gittik İstanbul'a aldık götürdük buraya koyduk. Şuanda beni burada bağlayan tek şey oğlum burada başka hiç kimsem yok. Yapacağımız bir şey yok. Arife gününde buraya geldik. Antalya'ydık. Buraya taşındık evimde buraya yakın Allah herkesi hidayete ulaştırsın" diye konuştu.

SÖ-OA-

Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı
Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı
Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı
Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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