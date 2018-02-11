Segmentify Kimdir?

Segmentify İş Geliştirme Müdürü Buse Akın, Segmentify'ı daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Türkiye dışında Dubai, Londra, Berlin ve Paris'te de yürürlük gösteren, iki buçuk yıllık bir startup olduklarını ve kısaca e-ticareti kişiselleştirme platformu olduklarını ifade eden Akın, tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik kişiselleşmiş önerilerin sunulabileceği ve aynı zamanda bu önerilerin, bannerların ve ürünlerin performanslarını gerçek zamanlı olarak sitede kişilerin görebileceği bir sistem oluşturduklarını belirtti.