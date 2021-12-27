Seğmenler, AŞTİ'de "flash mob" etkinliğiyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AŞTİ'de düzenlenen "flash mob" etkinliğiyle seğmenler gösteri yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin raylı sistemlerini işleten BUGSAŞ A.Ş ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen "flash mob" etkinliği için seğmenler, geleneksel kıyafetlerinin üzerine giydikleri yağmurluklarla AŞTİ'de bir araya geldi.

Seğmenler, otobüs firmalarının bilet satış yazıhanelerinin bulunduğu yerde yükselen müzikle yağmurluklarını çıkararak geleneksel kıyafetleriyle gösteriyi başlattı.

İlgiyle izlenen gösteriyi vatandaşlar ve terminal çalışanları cep telefonlarıyla kaydetti.