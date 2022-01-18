Seğirdim mahallesine yeni sondaj kazandırıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Açılan yeni sondaj, özellikle yaz aylarında etkisini gösteren su sorununu ortadan kaldıracak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Seğirdim mahallesinin Çaltılıçukur bağlısında yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 10 litre verime ulaşılan kuyudan alınan numune, test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Test sonucunun olumlu çıkmasının ardından hat bağlantıları yapılacak olan sondaj kuyusu ile özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunu ortadan kalkacak.

Muhtar Doğru'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Seğirdim Mahalle Muhtarı Ahmet Doğru, Çaltılıçukur bağlısında özellikle yaz aylarında su sorununun yaşandığını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bu sorunumuzu ortadan kaldırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı. Çok da güzel suya ulaşıldı. Bu sondaj ile uzun yıllar su sorunu yaşamayacağımıza inanıyoruz. Yapılan bu çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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