Seğirdim'in Su Sorunu Çözülüyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Seğirdim mahallesinin Semerkaya bağlısında yeni bir sondaj kuyu Su açıldı. Saniyede 3 litre verime ulaşılan kuyudan alınan numune, test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Test sonucunun olumlu çıkmasının ardından hat bağlantıları yapılacak olan sondaj kuyu Su ile bağlı için büyük sorun haline gelen su sorunu çözüme kavuşacak.

"En önemli ihtiyacımız suya ulaşım açısından önemli bir çalışma"

Seğirdim Mahalle Muhtarı Ahmet Doğru, Semerkaya bağlısında büyük su sorunu olduğunu belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bu sorunumuzu ortadan kaldırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı. Suya ulaşıldı. Sondaj ile su sıkıntısının çözüleceğini düşünüyorum. En önemli ihtiyacımız suya ulaşım açısından önemli bir çalışma. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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