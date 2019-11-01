Seger, otomotiv sektör temsilcileri ile birlikte Fas'taydı

01.11.2019 14:46

Otomotiv yan sanayi endüstrisinde yenileme pazarı ve global araç üreticilerinin yedek parça tedarikçisi, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük korna üreticilerinden biri olan Seger, 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği bünyesinde, Fas'ta düzenlenen otomotiv sektörel ticaret heyetine katıldı.

Seger, ihracat hedefleri doğrultusunda Fas'ta bulunan distribütörleri ile bir araya geldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Fas'ta düzenlediği otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliğine katılan Seger, bu kapsamda distribütörleri ile bir araya gelerek yeni ürün yelpazesini tanıtma imkânı buldu.

Etkinlik kapsamında Fas'ta bulunan distribütörleri ile ikili iş görüşmesini yaptıklarını belirten Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun," Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, üyelerine yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyellerinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenliyor. Biz de birliğe üye firmalardan biri olarak bu kapsamda otomotiv sektörel ticaret heyeti etkinliği kapsamında Fas'ta bulunan distribütörlerimizle bir araya geldik ve yeni ürün çeşitlerimizi anlattık. Aynı zamanda bu pazarlarda daha da güç kazanmak adına yapabileceklerimizi konuştuk. Fas, Kuzey Afrika'daki önemli pazarlarımızdan biri. Yaklaşık 35 milyon nüfusu ve gelişen otomotiv endüstrisi ile öne çıkan bir ülke. Biz Kuzey Afrika'da 90'lı yıllardan bu yana Fas'ın yanı sıra Mısır, Cezayir, Tunus ve Libya'ya ihracat yapıyoruz. 2020 yılında da Kuzey Afrika pazarındaki ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Dünya devlerinin kornalarını tedarik eden Seger; Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'da olmak üzere dünyada 70'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yaptıkları özel üretimlerle her yıl portföylerine yeni pazarlar ekleyen Seger, global pazarda ülkelerin kendi kültürleri, yaşam şartları ve yaşayış biçimlerinin yanı sıra araç markalarının da isteğine göre özel üretimler yapıyor.

Kaynak: Bültenler