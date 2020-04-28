Seger "Evde Hayat" konulu resim yarışması başlattı
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Seger "Evde Hayat" konulu resim yarışması başlattı

Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde Seger, bu yıl okullarından ve sokaklardan uzakta kalan çocuklar için "Evde En Mutlu Olduğum An" temalı bir resim yarışması başlattı.

Seger
28.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:25

Çocuklar bu online etkinliğe 15 Mayıs 2020 tarihine kadar katılabilecekler. Büyüklerinin yönlendirmeleriyle SegerAuto sosyal medya hesaplarına resimlerini göndererek kolayca katılabilecek. Yarışmayı kazan 5 çocuğu lego seti bekliyor.

Seger yaşamın evlerde devam ettiği bu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattığı ve 15 Mayıs'a kadar katılımın devam edeceği resim yarışmasıyla çocuklarla hayallerin ve renklerin dünyasında buluşuyor, onların duygularına ortak oluyor.

6-10 yaş grubu çocuklar için düzenlenen resim yarışmasına katılmak isteyen minikler A4 boyutunda bir resim kağıdı ve istedikleri boyayı kullanabilecekler. Ebeveynler "Evde en mutlu olduğum an" temalı resimleri ve çocuklarının bu resimlerle birlikte çekilen fotoğraflarını #evdensesleniyorum etiketleriyle @segerauto'i ekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra DM'den SegerAuto'ya mesaj ile göndererek katılımcı olabilecekler. Yarışmayı kazan ilk 5 çocuğu çok güzel bir lego seti bekliyor.

Not: Çalışmalar jüri tarafınca değerlendirilerek kazananlar belirlenecektir. Kazananları belirlerken jüri değerlendirmelerini renklerin kullanımı ve yaratıcılık başta olmak üzere çeşitli kriterleri dikkate alarak yapacaktır. Çalışmaların özgün olması temel koşuldur.

Kaynak: Bültenler

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