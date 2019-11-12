SEGAH Sanat Merkezi ve SGC arasında indirim anlaşması

12.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:14

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) ile SEGAH Sanat Merkezi arasında cemiyet üyeleri ve tüm sarı basın kartı sahibi gazetecilerin yararlanabileceği indirim anlaşması imzalandı.

SGC'den yapılan açıklamada, SGC Başkanı Sezai Matur ve SEGAH Sanat Merkezi adına Güray Tenekeci tarafından imzalanan anlaşmayla, Segah Sanat Merkezi'nde müzik, resim, dans ve bale kurslarında SGC üyeleri ve sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile birinci derece yakınları için özel indirimler sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmayla, SEGAH müzikevinden enstrüman alımlarında da güncel fiyatlar üzerinden yüzde 20'ye varan indirim imkanı tanındığı kaydedildi.

Kaynak: AA