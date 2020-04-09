ŞEGAFED'ten yarbay olduğunu iddia ederek polisle tartışan kişiye tepki Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, Bursa'da yapılan yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden ve polislerle tartışan kişiye tepki gösterdi.

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, Bursa'da yapılan yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden ve polislerle tartışan kişiye tepki gösterdi.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir-Bursa otoyolu gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında 31 Mart'ta gerçekleşen söz konusu olaydan üzüntü duyduklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu hafta emniyet mensuplarının fedakarca görevlerine devam ettiğini hatırlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"Bursa il sınırlarında bir trafik yol uygulamasında yarbay olduğunu iddia eden bir kişi tarafından şerefli Türk polisi, tehdit, hakaret, aşağılama, küçük düşürme, görevin ifasını engelleme ve devletimizin manevi şahsiyetine hakaret içeren konuşmalara maruz kalmıştır. Yapılan söylev, tutum ve hareketler, Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince beş ayrı suçu oluşturmaktadır. Olay tüm halkımızı ve özellikle de 3 milyonluk polis camiasını topyekun üzüntüye sevk etmiştir. İlgili ve yetkili kurumlardan işlenen suçlarla alakalı cumhuriyet savcılığınca işlem yapılmasını istiyoruz. Özellikle de ilgili kişi tarafından da özür dilenmesinin beklendiğini belirtmek isterim. Emniyet Teşkilatı camiası ve sivil toplum kuruluşları olarak olayın takipçisi olacağımız, halkımıza saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA