ŞEGAFED'den Tomarza'ya gıda yardımı Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından Tomarzalı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 koli yardım gönderildi.

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından Tomarzalı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 koli yardım gönderildi. ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 100 koli gıda yardımında bulundu. Gıda paketleri, ilçeye bağlı Avşar köylerine götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Kaynak: AA