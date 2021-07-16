Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı

Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta şeftali üretiminde rekoltenin düşmesi sonucu fiyatlar arttı.

Tokat'ta şeftali üretiminde rekoltenin düşmesi sonucu fiyatlar arttı.

Tokat'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı. Çiftçiler, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde hava sıcaklığı nedeniyle hasadı sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Geçen yıla göre şeftali fiyatlarının artması bir nebzede olsun çiftçileri sevindirdi. Yaklaşık 8 dönümlük bahçesinde şeftali hasadı yapan Sefer Altunoluk (60), şeftalide rekoltenin düşük olması nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Geçen yıl meyve suyu fabrikasına şeftaliyi 60 kuruşa verdiklerini belirten Altunoluk, "Bu sene 1 lira oldu. Hasadını yaptığımız şeftali ise tarlada kalitesine göre 3 lira ile 7 lira arasında satılıyor. Rekolte şeftalide düştüğü için fiyatlarda biraz kıpırdanma oldu. Ama önceki yıllarda para etmiyordu" dedi.

İhracat beklentisi

Hava şartlarının şeftaliyi olumsuz etkilediğini belirten Altunoluk, "Bu sene 3 defa dolu yağdı. Sigorta yaptıranlar paralarını alacak. Ama hava şartları çok değişti. Dolu riski çok oldu. 1999-2000'li yıllarda ihracat fazla oluyordu. Son yıllarda bu oran azaldı. Bu sene ihracat gelse bile dolu yarasından dolayı randımanlı olmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hava şartları olumsuz etkiledi

Çiftçi Cemal Altunoluk (41) ise kirazda bekledikleri geliri elde edemediklerini, ümitlerinin şeftali hasadında olduğunu söyledi. Şeftali fiyatlarının beklediklerinin üzerinde başladığını ifade eden Altunoluk, "Şu anda tarlada şeftali 3-7 lira arasında gidiyor. Marketlerde ise 10-15 lira arasında satılıyor. Daha iyi olacaktı ama hava şartları bizleri perişan etti. İhracatın başlayıp başlamayacağı belli değil. Ama şeftalinin yüzünde dolu yarası var ondan dolayı ne olacağı belli değil. Önceki yıllarda köyümüzden Kuzey Irak, Rusya, Arap ülkelerine şeftali gidiyordu" ifadelerini kullandı.

Altunoluk, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin artması nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekledi. - TOKAT

Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı
Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeftalide rekolte düştü, fiyat arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:57:53. #1.15#

title