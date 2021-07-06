Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Ekonomi

Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı.

Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. Havaların soğuk geçmesi nedeniyle rekoltede yüzde 50 oranında düşüş yaşanan şeftali, çiftçinin yüzünü güldürmedi. Şeftalinin kilosu 6 ile 8 lira arasında satılıyor.

İsaören kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "Bu yıl kiraz hasadımız sıkıntılı geçti. Herkesin de bildiği gibi gerek hava şartlarından iklim şartlarından dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Kışın yaşadığımız aşırı soğuklardan dolayı kirazlarda normalden daha çok çok düşük bir rekolte gerçekleşti. Bunun akabinde de fiyatlar gerçekten biz üreticilerin beklediği fiyatlardan çok aşağıdaydı. Biz buralarda kiraz hasadını 3-5 lira arasında bitirdik. Şu anda şeftali hasadına başladık. Ancak kışın aşırı soğukların olmasından dolayı bu yıl maalesef şeftalide de yaklaşık yüzde 50 rekolte kaybı var. Şeftali fiyatları 6 ile 8 lira arasında. Geçen sene 10 ton topladığımız bir bahçeden bu yıl ancak 4-5 ton hasat alıyoruz. Bu yıl zor bir sezon bekliyor. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Sezen Aksu Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 23:54:52. #1.14#

title