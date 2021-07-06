Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
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Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var

Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. Havaların soğuk geçmesi nedeniyle rekoltede yüzde 50 oranında düşüş yaşanan şeftali, çiftçinin yüzünü güldürmedi. Şeftalinin kilosu 6 ile 8 lira arasında satılıyor.

İsaören kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "Bu yıl kiraz hasadımız sıkıntılı geçti. Herkesin de bildiği gibi gerek hava şartlarından iklim şartlarından dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Kışın yaşadığımız aşırı soğuklardan dolayı kirazlarda normalden daha çok çok düşük bir rekolte gerçekleşti. Bunun akabinde de fiyatlar gerçekten biz üreticilerin beklediği fiyatlardan çok aşağıdaydı. Biz buralarda kiraz hasadını 3-5 lira arasında bitirdik. Şu anda şeftali hasadına başladık. Ancak kışın aşırı soğukların olmasından dolayı bu yıl maalesef şeftalide de yaklaşık yüzde 50 rekolte kaybı var. Şeftali fiyatları 6 ile 8 lira arasında. Geçen sene 10 ton topladığımız bir bahçeden bu yıl ancak 4-5 ton hasat alıyoruz. Bu yıl zor bir sezon bekliyor. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi. - BURSA

Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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