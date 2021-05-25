Şeftali'nin faydaları saymakla bitmiyor!
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Şeftali'nin faydaları saymakla bitmiyor!

Şeftali'nin faydaları saymakla bitmiyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi.

Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birliktepazar ve manav tezgahlarında yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan şeftali de tezgahlarda yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydalarını gelin birlikte sayalım.

·Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.

·Şeftali cildin kendisini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı da geciktirici bir özelliğe sahiptir.

·Şeftali bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur.

·Şeftali idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

·Şeftali ağız kokusunu engeller.

·Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler.

·Şeftali bağışıklık sistemini güçlendirir.

·Şeftali sinir sistemini yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir.

·Şeftalinin düzenli tüketimi vücudunuzdaki kan dolaşımını arttırarak görme sağlığınızı iyileştirebilir.

·Şeftalinin düzenli tüketimi kalp krizi ve felce karşı korunmanıza yardımcı olur.

·Şeftali böbrekle ilgili rahatsızlıkları azaltır ve ülser riskini düşürür.

·Şeftali cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı korur.

·Şeftali düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

·Şeftali böbreklerde oluşan kum ve taşların atılmasını sağlar.

·Şeftali safra kesesinin işlevini düzene sokar.

Şeftali tek başına yendiğinde sindirim süreci çok hızlı çalışır. Bir ana öğünün hemen ardındanşeftali yemek, sindirim sırasında diğer gıdalar ile birleştiğinde midede mayalanmaya neden olabilir bu da hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle ana öğününüzün hemen ardından şeftali yememelisiniz. Ana öğünden en az iki saat sonra şeftali yiyin.

Ayrıca şeker hastaları içinşeftalininyanında tüketecekleri süt, yoğurt, ayran veya kefir kana hızlı geçişini yavaşlattığı için insülin ve şeker metabolizmada hızlı yükseliş-düşüş olmasını önlüyor. Bu sayede kan şekerinizin dengede kalmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

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