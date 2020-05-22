Sefo & Revart'tan yeni single "kaybol" Son dönemin en çok takip edilen isimlerinden Sefo, Revart ile ortak çalışması "Kaybol"u dinleyicilerle buluşturuyor.

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı "Derdi Ne?" şarkısının yakaladığı başarıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, Revart ile "Kaybol" şarkısı için bir araya geldi.

Trap beatleri ve sözleri ile ilk dinleyişte akıllarda yer edecek olan "Kaybol"un sözü ve müziği Sefo ve Revart ortak imzası taşırken, şarkının düzenlemesi ise Divxrse tarafından yapıldı.

Sefo & Revart – "Kaybol" 22 Mayıs'ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

SEFO KİMDİR?

1998 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarında başlayan rap müzik ilgisinden sonra kendisini underground rap konserlerinde buldu. Eğitiminden kalan boş vakitlerini çatı katlarına ve terkedilmiş binaların köhne dairelerine kurulan ev stüdyolarında geçirdi. 2013 yılında ilk kaydını alan Sefo, yine aynı yıl yakın arkadaşı T One ile "Sokaktan" adlı albümünü yaptı. 2014 yılında Revart ve T One'ın dahil olduğu "362Tuzak" adlı oluşumu kurdu. 2015 ve 2018 yılları arasında, birçok çalışmasını internet üzerinden yayınladı. 2019 yılında ilk profesyonel projesi olan "Derdi Ne?"yi yayınladı ve geniş bir kitleye ulaştırdı. İstanbul'da eğitimine devam eden Sefo, son zamanlarda çıkardığı single projelerle dinleyicilere kendisini tanıtmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler