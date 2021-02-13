Sefo'nun yeni teklisi 'İhtiyacım Yok' yayınlandı

Yaptığı şarkılarla rap müziğe yeni bir soluk getiren 22 yaşındaki Sefo, şarkının sözlerine de yine kendi imza attı.

KLİP ÇEKİMİ MODA'DA GERÇEKLEŞTİ

'İhtiyacım Yok'un müziğini 98, düzenlemesini ise Aerro yaptı. Said Ateş yönetmenliğinde Moda'da çekilen klipte sanatçıya Brezilyalı ve Sırp modeller eşlik etti.

'İhtiyacım Yok' Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin