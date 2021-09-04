Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez "Bilmem mi" şarkısını söyledi
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Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez "Bilmem mi" şarkısını söyledi

Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dönemlerde çıkardığı hit şarkılar ile özellikle gençlerin gözdesi olan Sefo ( Seyfullah Sağır) Marmaris'te bir eğlence mekanında konser verdi.

Son dönemlerde çıkardığı hit şarkılar ile özellikle gençlerin gözdesi olan Sefo ( Seyfullah Sağır) Marmaris'te bir eğlence mekanında konser verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlemek için geldiği konserde en sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı sahnede 2 saate yakın kalarak hayranlarının kulaklarının pasını aldı.

Pandemi döneminde kapalı olan eğlence mekanları normalleşme sürecinde kurallara uygun olarak açıldı. Turizmin gözde kentlerinden Marmaris'te bulunan barlar sokağındaki bir gece klubü getirdiği ünlü ve popüler şarkıcılar listesine son dönemlerin "Bilmem mi " şarkısı ile çıkış yapan Sefo'yu getirdi.

Marmaris'e ilk defa geldiğini belirten 23 yaşındaki şarkıcı Sefo "Marmaris'te konsere çıktığım için memnunum, ilk defa Marmaris'e geldim. Kendim olarak yani tatil için de hiç gelmemişti. Benim için ilk oldu memnunum. Çok güzel bir ilçe çok beğendim sahiline gezdim, çok güzel mekan insanlar da çok heyecanlı güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Tabii ki de Marmaris ülkemizin değerli ilçelerinden birisidir bu sene yangınlar dolayısıyla bir talihsizlik yaşandı. Bunun için de çok üzgünüm insanlar da çok mağdur oldu. Umarım yaralar hızla sarılır ve Marmaris eski haline geri döner ve biz de buralarda tatilimizi güzel şekilde yaparız güzel vakitler geçiririz. Müzikle ilgili genel olarak bir şey söylemiyorum müziklerim ortada isteyen dinler, istemeyen dinlemez bu şekilde dinleyenlere keyifli dinlemeler diliyorum, yeni şarkılarla da karşılarına çıkmayı düşünüyorum" dedi.

Mekanın tecrübeli işletmecisi Kamil Issı "Maalesef yangından sonra Marmaris boşaldı, tesislerinde çoğu kapandı özellikle köylerimizde durum çok vahim yangının yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Elbette ki yalvarla yakarla gelmiyor turist Marmaris'e burada akviteye ihtiyaç var burada organizasyonlara ihtiyaç var. Bizde kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz da sürekli sanatçılar getirerek yani şehrimizin aktivitesini artırmaya insanların Marmaris'e gelmek için bir nedeni daha olsun istiyoruz ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz " şeklinde konuşarak konserlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Sahnede 15 şarkı seslendiren Sefo hayranlarının yoğun istekleri üzerine " bilmem mi" şarkısını tam üç kez söyledi. - MUĞLA

Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi
Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi
Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi
Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi
Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi
Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez 'Bilmem mi' şarkısını söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sefo Marmaris'te kulakların pasını aldı,sahne de tam üç kez "Bilmem mi" şarkısını söyledi - Haberler Magazin
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