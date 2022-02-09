Sefo Dünya'ya Açılıyor!

Şarkıları aylık 19 milyon dinleyiciye ulaşan, video klipleri milyonlar tarafından izlenen, Latin GRAMMY, Billboard Latin Music ve MTV Music Awards gibi dünya çapında çok önemli ödüllere layık görülen Reik, "Bilmem mi?" şarkısını İspanyolca seslendirdi. "Mírame (Bilmem mi? Remix)" versiyonu için bir araya gelen Sefo ve Reik kış aylarında şarkının bu yeni Latin versiyonu ile müzikseverlerin içini ısıtacak.

Dünya çapında en çok dinlenen Meksikalı grup ünvanını taşıyan Reik ve Türkiye'nin yükselen yıldızı Sefo 2022 yılının en ses getirecek birlikteliklerinden birine imza atarken, müzik severler şarkı henüz yayınlanmadan sosyal medyada "Bilmem mi" şarkısının İspanyolca versiyonunu istediklerinin mesajlarını vermişti. Dijital platformların iki şampiyonu Sefo ve Reik "Bilmem mi?" şarkısını bambaşka bir versiyon ile "Mírame" adıyla 11 Şubat'ta sevenleriyle buluşturacak.

Sefo kimdir?

Sefo veya gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı. 28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı. Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır. 21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının beati Aerro tarafından hazırlanmışken, Yase şarkıya eşlik etmiştir. Toz Duman, Affettim, Bonita, Bilmem mi şarkılarıyla da bilinmektedir.