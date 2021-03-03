Şeflerin Şefi Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şeflerin Şefi Filmi

03.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:58
Şeflerin Şefi Filmi

Şeflerin Şefi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeflerin Şefi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Halil ve Cemal iki çocukluk arkadaşıdır. Biri Adanalı kebapçı diğeri ise Karadenizli bir balık restoranı sahibidir. İkisinin de yemek konusundaki iddiası aralarında sürekli bir kapışmanın yaşanmasına neden olur. Onların arasındaki bu kapışma, Şeflerin Şefi isimli yemek yarışmasına katılmaya karar vermeleriyle başka bir boyuta taşınır.

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Senaryo: Arzu Yurtseven

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Melih Selçuk, Ruhi Sarı, Ayumi Takano, Hazım Körmükçü, Zeynep Gülmez, Elvan Albat

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Şeflerin Şefi

Yapımcı Firma: Klan Film Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 118 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Şeflerin Şefi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şeflerin Şefi Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:11:23. #1.16#
title