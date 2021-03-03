Şeflerin Şefi Filmi
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Halil ve Cemal iki çocukluk arkadaşıdır. Biri Adanalı kebapçı diğeri ise Karadenizli bir balık restoranı sahibidir. İkisinin de yemek konusundaki iddiası aralarında sürekli bir kapışmanın yaşanmasına neden olur. Onların arasındaki bu kapışma, Şeflerin Şefi isimli yemek yarışmasına katılmaya karar vermeleriyle başka bir boyuta taşınır.
Yönetmen: Ahmet Kapucu
Senaryo: Arzu Yurtseven
Oyuncular: Sermiyan Midyat, Melih Selçuk, Ruhi Sarı, Ayumi Takano, Hazım Körmükçü, Zeynep Gülmez, Elvan Albat
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Şeflerin Şefi
Yapımcı Firma: Klan Film Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 118 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com