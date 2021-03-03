Şeflerin Şefi Filmi

Halil ve Cemal iki çocukluk arkadaşıdır. Biri Adanalı kebapçı diğeri ise Karadenizli bir balık restoranı sahibidir. İkisinin de yemek konusundaki iddiası aralarında sürekli bir kapışmanın yaşanmasına neden olur. Onların arasındaki bu kapışma, Şeflerin Şefi isimli yemek yarışmasına katılmaya karar vermeleriyle başka bir boyuta taşınır.

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Senaryo: Arzu Yurtseven

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Melih Selçuk, Ruhi Sarı, Ayumi Takano, Hazım Körmükçü, Zeynep Gülmez, Elvan Albat

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Şeflerin Şefi

Yapımcı Firma: Klan Film Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 118 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com