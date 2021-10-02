Şefket YAŞAR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Şefket YAŞAR hakkın rahmetine kavuşmuştur.
EYÜP, İSTANBUL (Habermetre) - Şefket YAŞAR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Arzular Kabaköy Beldesi sakinlerinden Yakup, Eyüp, Ahmet, Mahmut, Kadir, Adil, Nuray ve Merhum Mehmet YAŞAR'ın babaları Mustafa YAŞAR'ın abisi Şefket YAŞAR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Yakup YAŞAR: 0537 727 09 89
02 Ekim 2021, Cumartesi
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