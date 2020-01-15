Şefkatli kalbin altından dram çıktı

15.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:59

Ümraniye Belediyesi temizlik işleri görevlisi Temel Genç , yağmurda ıslanan sokak köpeğini kurularken çekilen videosunun yayınlanmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kalpleri ısıtan görüntülerin ardından ise ailesi tarafından küçük yaşta Sirkeci Gar'ına bırakılan Temel Genç'in hayat hikayesi ortaya çıktı.

Sokak köpeğine yaptığı yardımın ardından dikkatleri üzerine çeken Ümraniye Belediyesi'ne bağlı temizlik işlerinde görevli Temel Genç, "Ben de sokaklarda büyüdüm. Onların halinden en iyi ben anlarım" dedi.

TEMEL GENÇ: "HAYVANLARI SEVMEYEN İNSAN SEVEMEZ"

Ailesi tarafından ablasıyla birlikte Sirkeci Garı'na bırakılan 11 yıldır Ümraniye Belediyesi temizlik işlerinde görev yapan Temel Genç ve ablası, kendilerini bulan polis memurları tarafından Darülaceze'ye bırakıldı. 1 yıl Darülaceze'de kaldıktan sonra farklı ailelere evlatlık verilen kardeşlerden Temel Genç, "Ömrüm sokaklarda geçti, sokak hayvalarına hassasiyetim buradan geliyor. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, onları en iyi ben anlarım" şeklinde konuştu. 42 yıl önce Sirkeci Gar'ına bırakılan iki kardeşten Temel Genç geçtiğimiz günlerde özel bir TV programına katıldı. Babası tarafından gara bırakılan Genç bu programda ailesini bulmuştu.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada, yağmurda ıslanmış bir sokak köpeğini kurularken çekilmiş videosunun yayılmasının ardından konuşan Temel Genç, "Görev yaptığım yıllar boyunca hem insanlarla hem hayvanlarla hep iyi geçindim. Özellikle kış aylarında elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştım. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Onları besliyorum. Alabildiğim kadar mama almaya ve aşılarını yaptırmaya çalışıyorum. Onları eğitiyorum. Bunları yaparken çok keyif alıyorum. Hayvan sevgim küçük yaşlardan başlıyor" dedi.

"SOKAKTA BULDUĞUM KÖPEĞİ SEVGİYLE HAYATA DÖNDÜRDÜM"

İki sene önce bir sokak köpeğine yardım ederek onu tekrar hayata döndüren Temel Genç, "Bulduğumda çok kötü bir haldeydi. Psikolojisi bozuktu, işkence görmüştü. Yaraları vardı, onu besledim, iyileştirdim. Tüm bunların yanında sevgiyle ve şefkatle onu tekrar hayata döndürdüm. Zamanla birbirimize alıştık, ismini Zeytin koydum. Artık benden ayrılamıyor, ben nereye Zeytin oraya. Sabah mesaiye köpeğim Zeytin'le beraber başlıyoruz, akşam beraber dönüyoruz" şeklinde konuştu.

EMİNE GÜLCAN: "TEMEL NEREYE, KÖPEĞİ ZEYTİN ORAYA"

Ümraniye'de ikamet eden Temel Genç'in komşularından Emine Gülcan, komşusunun hayvan sevgisini dile getirdi. "Temel benim en yakın komşum, burada15 senedir beraber yaşıyoruz. Temel belediyeye gider gelir, köpeği de yanında onunla güvenlik gibi gider. Temel nereye, köpeği Zeytin oraya. Komşum onu çok güzel eğitti, hiç kimseye de zarar vermez. Buradan bir araba geçse hemen haber verir. Temel hayvanları çok sever, sadece Zeytin'e değil, gördüğü bütün sokak hayvanlarına yardım eder. Allah ondan razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA