"Şefkatli Eller" Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı
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"Şefkatli Eller" Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı

10.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:26

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Derneği hem geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hem de Miraç Kandili'nde kırsal mahallelerde ikamet eden yaşlı kadınları unutmadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Derneği hem geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hem de Miraç Kandili'nde kırsal mahallelerde ikamet eden yaşlı kadınları unutmadı.

Bu kapsamda Dernek Başkanı Fatma Cavlu, Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde yaşayan yaşlı ve kimsesiz kadınlara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Ayvalık'ın 16 kırsal mahallesinde tek tek yaptığı ziyaretlerde tek göz kulübelerde son derece olumsuz koşullarda tek başına ve komşularının yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan yaşlı kadınlara gıda, ilaç, ev eşyası, kılık kıyafet paketleriyle giden Başkan Cavlu, yaşlı kadınlarla uzun sohbetler ederek onların yalnızlıklarını paylaştı.

Kırsal mahallerde yaşlı gözlerin umut ışığı olan Fatma Cavlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, söz konusu ziyaretlerin kendileri için rutin sosyal çalışmalardan sadece biri olduğunu söyledi.

Kırsal mahallelerde birçok kanser hastası ve kronik rahatsızlıkları olan yaşlı kadınların tedavi masraflarını da üstlendiklerini ifade eden Cavlu, "Ne yazık ki kırsal mahallelerimizde son derece iptidai koşullarda yaşamak zorunda kalan onlarca yaşlı kadınımız var. Bu kadınlarımızın; ne 8 Mart'lar da, ne Anneler günlerinde, ne de normal koşullarda hiç kimse kapısını çalmıyor. Bizler Ayvalık Şefkat Evleri Derneği olarak 'Kimsesizlerin kimsesi' olabilme şiarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bu kadınlarımızı her zaman koruyup, gözetmeyi ilke edindik. Onların her an yanlarında olabilmek ve onların dualarıyla yolumuza devam edebilmek amacıyla sık sık gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerimiz sadece yaşlı kadınlarımıza değil, tüm ihtiyaç sahiplerine yöneliktir" diye konuştu. - BALIKESİR

'Şefkatli Eller' Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı
'Şefkatli Eller' Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı
'Şefkatli Eller' Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı
'Şefkatli Eller' Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı
'Şefkatli Eller' Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı
'Şefkatli Eller' Miraç kandilinde yaşlı kadınları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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