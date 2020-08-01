'Şefkatli eller' kurban bayramında da boş durmadı
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'Şefkatli eller' kurban bayramında da boş durmadı

Balıkesir'de Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için bayramda da çalışıyor.

'Şefkatli eller' kurban bayramında da boş durmadı
01.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:22

Balıkesir'de Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için bayramda da çalışıyor. 1,5 ton kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıtan üyeler, bin 500 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye etti.

Kurban Bayramı arifesinde bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğun kılık kıyafetini temin eden dernek yönetimi, hayırseverlerden gelen yaklaşık 1 buçuk ton kurban etini de yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bununla yetinmeyen Fatma Cavlı öncülüğündeki 'Şefkatli Eller', kış ayları başlamadan şimdiden yaklaşık 50 ton kömürü stoklayarak ihtiyaç sahipleri için değerlendireceklerini ifade etti. Yapılan yardımlar Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve mahalle muhtarları tarafından yönlendirmeleriyle sağlandığını belirten Cavlı, söz konusu yardımların destek veren hayırseverler sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Amaçlarının, nerede bir ihtiyaç sahibi insan varsa hepsine ulaşabilmek ve onların yüzünü güldürebilmek olduğunu kaydeden Başkan Cavlı, "Bizim derdimiz, 'kimsesizlerin kimsesi' olabilmeyi başarabilmektir. Bu hedef doğrultusunda her şeyden önce Allah rızası için yaptığımız çalışmalar kapsamında; çok zor durumda olan ailelerin kanser hastası olan bireylerine de ulaşmayı görev edindik. Bu kapsamda da; gerek kanser hastası olan çocuklarımıza ve bu tür amansız hastalıkların pençesinde verdikleri mücadeleyi kaybedenlerin üniversitede eğitim gören evlatlarının da her türlü eğitim giderlerini karınca kararınca karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

İhtiyaç sahipleriyle, hayırseverler arasında bir gönül köprüsü kurarak bu çalışmaları yürüttüklerini belirten Fatma Cavlı, "Bu uğurda bizlere yurt dışında ve ülkemizin birçok kentinde yaşayan gönüllü hayırsever dostlarımız bizlere destek veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde Ayvalık ve çevre ilçelerinde yüzlerce ailenin mutfaklarındaki tencereler kaynıyor. Birçok aile evine yeni eşyalar satın aldığında eskilerini de bizlere teslim ediyor. Bu vesileyle de evlerinde yatacak yorganı ve döşeği bile bulunmayan insanlara ulaşabilmemize katkı sağlamış oluyorlar" diye konuştu.

Başkan Fatma Cavlı, korona virüsü salgını gölgesinde geçen bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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