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Şefkateli Mağazası kışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şefkateli Mağazası kışa hazır

Eyüpsultan Belediyesi ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şefkateli Mağazası, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor.

Karadolap Mahallesi'nde bulunan bir AVM'deki mağazada vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılanması için çeşit çeşit mont, kazak, ceket botların da aralarında bulunduğu birçok kışlık kıyafet raflardaki yerini aldı. Her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacının karşılandığı mağazada hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Şefkateli Mağazası'na verilen kullanılmış kıyafetlerin yanı sıra sıfır ürünlerde bulunuyor. Vatandaşlar tarafından verilen kıyafetler ise burada görevliler tarafından temizleniyor, ütüleniyor ve raflara yerleştiriliyor. - İSTANBUL

Şefkateli Mağazası kışa hazır

Şefkateli Mağazası kışa hazır

Şefkateli Mağazası kışa hazır

Şefkateli Mağazası kışa hazır

Şefkateli Mağazası kışa hazır

Şefkateli Mağazası kışa hazır

Şefkateli Mağazası kışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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