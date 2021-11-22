Şefkateli Mağazası kışa hazır

Eyüpsultan'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Şefkateli Mağazası, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor.

Karadolap Mahallesi White Hill Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazada vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılanması için çeşit çeşit mont, kazak, ceket botların da aralarında bulunduğu birçok kışlık kıyafet raflardaki yerini aldı.

Her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacının karşılandığı mağazada hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Şefkateli Mağazası'na verilen kullanılmış kıyafetlerin yanı sıra sıfır ürünlerde bulunuyor. Vatandaşlar tarafından verilen kıyafetler ise burada görevliler tarafından temizleniyor, ütüleniyor ve raflara yerleştiriliyor.

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