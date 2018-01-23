Şefkat Timi Kadınları Sınırda Gazetecilere Yemek İkram Etti

Şefkat Timi kadınları sınırda gazetecilere yemek ikram etti

KİLİS - Kilis'te oluşturulan Şefkat Timi kadınları Afrin Operasyonunu sınırın sıfır noktasında takip eden basın mensuplarına ev yapımı yiyecekler ikram etti.

Kilis Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadınlar kendi aralarında Şefkat Timi adını verdikleri bir gurup oluşturarak yaptıkları ev yemeklerini ve sıcak çorbaları zaman zaman emniyet mensuplarına ve zor şartlarda görev yapan kamu çalışanlarına ikram ediyor. Soğuk hava şartlarına rağmen Öncüpınar kapısında görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarına çorba, ev yemekleri ve sıcak çay ikram eden kadınlar, basın mensuplarından tam not aldı.

"İmkanımız olsa da askerlerimize de ikram etsek"

Gönüllü kadınlar yaptıkları açıklamada, Afrin'de kahramanca mücadele yürüten Mehmetçiğe de çorba ikram etmek istediklerini belirtti. Şefkat Timi çalışanlarından Gülay Özaslan," Bugün sınıra basın mensuplarımıza yiyecek içecek ikram etmeye geldik. Keşke bir araba olsa bizi alıp götürse de askerlerimize de ikram etsek. Allah onlarla beraber olsun" diye konuştu.