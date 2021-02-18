"Şefkat Kelebekleri Projesi" ile kız çocuklarına psikolojik destek

Niğde'de "Şefkat Kelebekleri Projesi" ile Çocuk Destek Merkezi'nde kalan kız çocuklarına psikolojik güçlendirme uygulaması eğitimi verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, "Şefkat Kelebekleri Projesi"nin protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında, Çocuk Destek Merkezi'nde kalan kız çocuklarına yönelik psikolojik güçlendirme uygulaması eğitimi verilecek.

Projeyle kız çocuklarının hayatı daha pozitif algılamalarının sağlanması, kendilerinin olumlu yönlerini ve içsel potansiyellerini fark edebilmeleri açısından destek sunulması ve bu yönlerini geliştirmeleri hedefleniyor. Projede 8 oturum grup çalışması, 2 oturum da psikoeğitim uygulaması yapılacak.

Vali Şimşek, projenin Çocuk Destek Merkezi'ndeki kız çocuklarının sosyal hayata entegre olmasında ve kendilerini pozitif yönde geliştirmeleri açısından büyük destek sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul