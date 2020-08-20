Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 17. bölüm izle Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı sevenleri karşısına çıktı. Heyecanla beklenen Sefirin kızı dizisi 17. bölümde sezon finali yapmıştı. Ekrana gelen son bölümde velayet için savaşan aşıklar Nare ile Sancar, kaybolan çocukları için her şeyi unutmuşlardır. Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman?

Sefirin Kızı 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? Sezon finali ile izleyenleri merakta bırakan dizi, yeni sezon tanıtımıyla yayın hayatına devam ediyor. Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. İşte, Sefirin Kızı dizisi hakkında detaylı bilgi...

Sefirin Kızı son bölüm izle...

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezonda Nare için Sancar ile Gediz savaşı başlar. Ancak Nare'yi bekleyen acı bir olay vardır. Yeni bölümde Nare, Sancar ve Gediz üçgeninde neler olacak?

Haziran ayında 17. bölümde sezon finali yapan Sefirin Kızı dizisinin yeni sezonuna dair kesin bir tarih yok ancak Eylül ayında ekrana dönemesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?