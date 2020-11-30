Sefirin Kızı yeni bölümü izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta , hangi kanalda?
Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta , hangi kanalda?
NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, oyunculuklar ve konusu ile dikkat çeken yapım Sefirin Kızı yeni bölümü izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta , hangi kanalda?
SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Her Pazartesi saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek, Sancar Efeoğlu
Neslihan Atagül, Nare Çelebi
Uraz Kaygılaroğlu, Gediz Işıklı
Erdal Küçükkömürcü, Güven Çelebi
İlayda Ildır , Dudu
Doğukan Polat,Yahya Efeoğlu
Hivda Zizan Alp Elvan Efeoğlu
Özlem Çakar Yalçınkaya Refika Işıklı
Erhan Alpay Akın Vardalı
Gonca Cilasun Halise Efeoğlu
Tülin Yazkan, Menekşe Efeoğlu
Esra Kızıldoğan, Müge Işıklı
Cemre Öktem, Zehra Efeoğlu
Edip Tepeli, Kavruk Ömer
Beren Gençalp, Melek Efeoğlu Çelebi
Furkan Aksoy, Cesur Kozan