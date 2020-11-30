Sefirin Kızı yeni bölümü izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta , hangi kanalda?

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta , hangi kanalda?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, oyunculuklar ve konusu ile dikkat çeken yapım Sefirin Kızı yeni bölümü izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta , hangi kanalda?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Her Pazartesi saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek, Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül, Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu, Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü, Güven Çelebi

İlayda Ildır , Dudu

Doğukan Polat,Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya Refika Işıklı

Erhan Alpay Akın Vardalı

Gonca Cilasun Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan, Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan, Müge Işıklı

Cemre Öktem, Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli, Kavruk Ömer

Beren Gençalp, Melek Efeoğlu Çelebi

Furkan Aksoy, Cesur Kozan

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM İZLE!