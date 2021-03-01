Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fragmanı izle! Sefirin Kızı 42. bölüm 2. fragman

Sefirin Kızı 42. bölüm izle! Sefirin Kızı 42. bölüm tamamı izle! STAR TV ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 42. bölüm seyret! Sefirin Kızı 42. bölüm tek parça izle! Sefirin Kızı 42. bölüm tamamı izle! Sefirin Kızı 41 son bölüm izle. Sefirin Kızı son bölüm izle. Sefirin Kızı 41. bölüm tamamı izle.

SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 41. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 41. bölümün ardından şimdi de Sefirin Kızı 42. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı yayımlandı.

SEFİRİN KIZI 41. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI 40. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Birbirlerinin yaralarını gören Sancar ve Mavi arasında artık çok başka bir bağ vardır. Mavi'nin başı polisle belaya girdiğinde de Sancar onu bir an olsun yalnız bırakmaz.

Kahraman'la yaptığı planı boşa çıkan Halise farklı bir oyun kurmaya karar verir. Mavi'yi dışarıda değil kendini en güçlü hissettiği yer olan konakta yenecektir. Ancak Mavi'nin daha önce Sancar'ın hayatına giren hiçbir kadına benzemediğini anlaması çok da uzun sürmez.

Melek'in babasıyla ilgili kaygıları artarken Mavi ile beklenmedik tanışmaları ikisinin kalbinde de başka yerlere dokunur. Melek'in küçücük bir bakışı bile Mavi'nin içinde depremler yaratmaya yeter.

Elvan'ın yeni dükkan telaşı devam ederken komşusu Bora ile Mavi'nin yolları da tekrar kesişir. Mavi sürpriz bir karar alırken Bora da Mavi'nin yüreğini acıtan derdini Elvan'dan öğrenir. Elvan ise kendini, Bora'yı merak etmekten alamaz.

Evladını kaybetse de hala bir anne olan Mavi, aslında Melek'in acısını da ilk gören olur. Kendi acısına rağmen Sancar'a Melek konusunda destek olmaya çalışır. Ne var ki babasını asla paylaşmak istemeyen Melek, çocuk kalbinin çektiği acıyla kendisini tehlikeli bir yola sürükleyecektir.

SEFİRİN KIZI 41. BÖLÜM İZLE

Sefirin Kızı dizisinin 41. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link için buraya tıklayınız.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.