Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!
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Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!

14.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:21
Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!

32. bölümü ile STAR TV ekranlarında yayınlanacak dizi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ!

ylardır Akın'ın cesedini bulmaya ve Sancar'ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar'ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman. Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare'ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemektenmutlu ayrılacaklar mı? Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

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