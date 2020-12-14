Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!
Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!
32. bölümü ile STAR TV ekranlarında yayınlanacak dizi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı sın bölüm özeti! Sefirin Kızı oyuncuları!
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ!
ylardır Akın'ın cesedini bulmaya ve Sancar'ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar'ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman. Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare'ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemektenmutlu ayrılacaklar mı? Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp