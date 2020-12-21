Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı Gediz, Nare, Menekşe!
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Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı Gediz, Nare, Menekşe!

21.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:33
Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı Gediz, Nare, Menekşe!

Çekimleri Muğla ve Montenegro'da gerçekleşen Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı Gediz, Nare, Menekşe! Sefirin Kızı hangi gün?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm izle! Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Sefirin Kızı Gediz, Nare, Menekşe!

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN?

2. sezona 7 Eylül tarihinde başlayan Sefirin Kızı her Pazartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI!

Engin Akyürek Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Nare Çelebi Efeoğlu

Uraz Kaygılaroğlu Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü Güven Çelebi

Doğukan Polat Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya Refika Işıklı

Gonca Cilasun Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan Müge Işıklı

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