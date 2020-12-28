Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

28.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:47
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı son bölümüyle ekranlara geldi. Sefirin Kızı 34. bölüm kesintisiz izle! Sefirin Kızı son fragmanı yayınlandı, 35. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı izle! Sefirin Kızı yeni bölüm canlı izle! 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in bebekliğini göremeyen Sancar'ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar'ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra'nın Akın'ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar'ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe'ye ve Sahra'ya cezalarını keser ve Kahraman'la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman'ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar'a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra'ya, Sahra'nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra'yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar'ın canı mı, Sahra'nın canı mı?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır. Peki, 35. bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE STAR TV

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:58:50. #1.15#
title