Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in bebekliğini göremeyen Sancar'ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar'ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra'nın Akın'ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar'ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe'ye ve Sahra'ya cezalarını keser ve Kahraman'la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman'ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar'a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra'ya, Sahra'nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra'yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar'ın canı mı, Sahra'nın canı mı?

SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır. Peki, 35. bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE