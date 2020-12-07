Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Sefirin Kızı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı 32. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim memleketim, yarasından çiçek açtırır."

Kahraman, Sahra'nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare'nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki'nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki'nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare'nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

SEFİRİN KIZI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 32. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 31. bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE