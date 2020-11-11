Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı izle!
NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. bölümde neler oldu?
SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
28. bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı, Star TV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 27. bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı adlı dizinin 28. bölüm fragmanı yayımlandı.
SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Yolun sonunda sen varsın"
Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz'in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar'ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.
İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş'un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?
Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.
Akın'ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLE
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp