Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!
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Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

11.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:35
Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı izle!

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

28. bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı, Star TV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 27. bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı adlı dizinin 28. bölüm fragmanı yayımlandı.

Sefirin Kızı yeni bölüm fragman yayınlandı! Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı izle | Sefirin Kızı son bölüm full izle, son fragman izle!

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yolun sonunda sen varsın"

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz'in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar'ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş'un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?

Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.

Akın'ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLE

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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