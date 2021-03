Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Harley Quinn! Harley Quinn kimdir? Harley Quinn Tuba Büyüküstün!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in kendi ayaklarıyla dedesine gelişi Güven'in bunu fırsata çevirmeye çalışmasına neden olur. Konakta ise Melek'in yokluğu büyük bir kriz yaratır. Kızını bulmak için yollara düşen Sancar'ı Mavi de bir an olsun yalnız bırakmayacaktır. Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu'nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya'yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır. Mavi, Melek konusunda Sancar'a elinden gelen tüm desteği sunarken kendini Melek'in yanı başında bulmaktan da alıkoyamaz. Mavi ve Melek arasında gizli bir bağ inşa edilirken Sancar kızına iyi gelebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır. Müge de ona yardım eli uzatanların arasına katılır. Diğer tarafta Melek'ten vazgeçmemeyi kafasına koyan Güven, gizli planının çarklarını döndürmeye başlamıştır bile. Sonunda bu planlarına Melek'in küçük kalbini de alet ederek bir oyun kurar. Bu oyun hem Melek'in hayatını hem de Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyideğiştirecektir.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN HARLEY QUINN! HARLEY QUINN KİMDİR?

Bu akşam yayınlanacak Sefirin Kızı yeni bölümde Tuba BüyüküstünHarley Quinn kostümü ile dikkat çekti. Peki,Harley Quinn kim? Bruce Timm ve Paul Dini tarafından oluşturulmuş kurgusal bir karakterdir. İsmi Commedia dell'Arte'ta yer alan Harlequin'den türemiştir. DC Comics'teki kötü kahramanlardan biridir. Batman'in düşmanlarından biridir. İlk olarak Batman: The Animated Series'in 22. bölümünde görülmüştür.