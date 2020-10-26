Sefirin Kızı saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Sefirin Kızı bugün var mı?

Star TV'nin geniş yankı uyandıran dizisi Sefirin Kızı, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yeni bölümü ve fragmanı ile merak konusu olan Sefirin Kızı hakkında Sefirin Kızı yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Sefirin Kızı bugün var mı, saat kaçta, ne zaman merak edildi.

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SEFİRİN KIZI SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMÜ VE FRAGMANI NASIL İZLENİR?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ

SEFİRİN KIZI FRAGMANI İZLEME LİNKİ



SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

24. Bölüm 24. Bölüm Konusu; Menekşe'nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek'in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah'a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş'la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır. Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın'ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye'ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar. Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar'ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek'in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek'in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.