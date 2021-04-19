Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı bu akşam neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta?

STAR TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın yayın günüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Her pazartesi Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı'nın bu akşam yayınlanmayacağı belirtildi. Birçok izleyici STAR TV yayın akışını merak ediyor. Peki, Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı bu akşam neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? STAR TV yayın akışı nedir? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı neden yok?

STAR TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın yayın günüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Her pazartesi Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı'nın bu akşam yayınlanmayacağı belirtildi. Birçok izleyici STAR TV yayın akışını merak ediyor. Peki, Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı bu akşam neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? STAR TV yayın akışı nedir? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Sefirin Kızı dizisi her pazartesi ekrana geliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayın gününün değiştiği bilgisine yer verildi. Sefirin Kızı dizisi artık salı günü yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Sefirin Kızı bu akşam yayınlanmıyor. Çünkü Kağıt Ev adlı yeni dizi başlıyor. Sefirin Kızı dizisi artık salı günü yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

SEFİRİN KIZI 48. SON BÖLÜM İZLE!

SEFİRİN KIZI 49. YENİ BÖLÜMDE FRAGMANI İZLE!