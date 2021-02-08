Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı 39. yeni bölüm fragmanın da neler oldu? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 39. bölüm ne zaman, saat kaçta? Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanın da neler oldu? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 38. bölüm ne zaman, saat kaçta? Peki,Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanın da neler oldu? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı 8 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar'ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman'ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile.

Dudu'nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar.

Gediz'in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.

SEFİRİN KIZI 38. SON BÖLÜM İZLE!

SEFİRİN KIZI 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!