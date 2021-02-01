Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm izleme linki! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 38. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 38. bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve oldukça ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sefirin kızı 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara yeni bir bölümle geliyor olacak. Peki izleyicileri neler bekliyor? Sefirin Kızı 38. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 38. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 1 Şubat Pazartesi Saat 20:00'da Star Tv'de oynayacaktır. Sefirim Kızı 38. Bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...