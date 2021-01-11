Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izle!

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 35. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 35. bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve oldukça ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sefirin kızı 11 Ocak Pazartesi günü ekranlara yeni bir bölümle geliyor olacak. Peki izleyicileri neler bekliyor? Sefirin Kızı 35. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 35. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz'i affedecek mi?

Peki Gediz'in Sancar'ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz'i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman'ın sorduğu "Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?" sorusuna Sancar'ın cevabı nettir; "Mapus bir Sancar Efe".

Ancak Nare'nin de cevabı nettir; "Özgür bir yarıcının oğlu."

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

SEFİRİN KIZI GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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