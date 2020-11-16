Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
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Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

16.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:01
Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Pazartesi saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz'in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar'ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir. İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş'un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir? Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek. Akın'ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?

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