'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!
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'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!

'Sefirin Kızı' hakkında flaş karar!
01.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:44

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı çekimleri durdurulan Sefirin Kızı dizisi için sezon finali kararı alındı.

Star TV'de ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın çekimleri Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında durduruldu. Yeni bölüm çekimleri henüz başlanmayan dizi için yeni bir karar verildi.

19. bölümde final yapacak

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümlerinin Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

Kaynak: Snob Magazin

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