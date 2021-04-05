Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı bitiyor? Sefirin Kızı ne zaman bitecek?

Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin final tarihi belli oldu. Peki, Sefirin Kızı ne zaman bitecek?Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı bitiyor?