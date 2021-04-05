Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı bitiyor? Sefirin Kızı ne zaman bitecek?
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Başrollerini Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin final tarihi belli oldu. Peki, Sefirin Kızı ne zaman bitecek?Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı bitiyor?
Sefirin Kızı ekranlara veda ediyor! İzleyicileri meraklandıran geliişme sonrası Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı bitiyor? Sefirin Kızıne zaman bitecek soruları soruldu.
SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ünlü oyuncu Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.