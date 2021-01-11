Sefirin Kızı dizisi 35. bölüm fragman izle! Sefirin Kızı dizisi 36. bölüm fragmanında neler olacak?

Sefirin Kızı dizisi 35. Bölümü ile 11 Ocak pazartesi akşamı Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SEFİRİN KIZI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sefirin Kızı Dizisi 34. Bölüm Özeti

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz'i affedecek mi? Peki Gediz'in Sancar'ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz'i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman'ın sorduğu "Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?" sorusuna Sancar'ın cevabı nettir; "Mapus bir Sancar Efe".

Ancak Nare'nin de cevabı nettir; "Özgür bir yarıcının oğlu." İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak? Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

SEFİRİN KIZI 36. BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı Dizisi 36 bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sefirin Kızı Oyuncuları:

Sefirin Kızı Konusu:

Yapımcılığını NGMedia ve O3 Medya'nın ortaklaşa üstlendiğiyeni dizi Sefirin Kızı'nın erkek başrol oyuncuları belli oldu. Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı yeni dizisinin erkek başrolü Engin Akyürek kadın başrol oyuncusu ise Neslihan Atagül Doğulu oldu. Sefirin Kızı her Pazartesi akşamı Star Tv'de ekranlara gelecek. Sefirin Kızı isimli dizinin çekimleri ise Muğla'da gerçekleştiriliyor.

Engin Akyürek (Sancar);

12 Ekim 1981 Ankara doğumlu olan yakışıklı oyuncu ilk dizi oyunculuğuna Yabancı Damat dizisi ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarh bölümünden mezun olmuştur. Karayılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün suçu ne? gibi dizilerde rol almıştır. Bir Küçük Eylül Meselesi filminde başrol oynamıştır. Son olarak ise Atv'de ekranlara gelen Ölene Kadar isimli dizide Fahriye Evcen ile başrolleri paylaşmışlardır.

Neslihan Atagül Doğulu (Nare);

20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu son olarak Kara Sevda dizisinde Nihan karakteriyle gönüllere taht kurmuştur. Yaprak Dökümü'nde 5 sezon boyunca Deniz karakterine hayat vermiştir. İlk Aşk, Canım Babam, Hayat Devam Ediyor, Kalbim Seni Seçti ve Fatih Harbiye gibi yapımlarda rol almıştır. Başrılı güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile hayatlarını birleştirmiştir.

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz);

30 Haziran 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen yetenekli oyuncu 1.88 boyunda ve 75 kilodadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Pis Yedili, Eski Hikaye, Takip, Baba Candır gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca bir çok yarışma programında sunucu olarak yer almıştır. Başarılı oyuncu en son Ege'nin Hamsisi dizisinde Deniz karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ayrıca öncesindede Masum Değiliz, Klavye Delikanlıları dizilerinde başrol oynamıştır.

Doğukan Polat (Yahya);

5 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncuyu Star Tv'de ekranlara gelen Söz dizisindeki Aşık karakteri ile tanıyıp sevmiştik. Genç oyuncu oyunculuk eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Başarılı oyun daha önceleri ise Kadim dostum, Ezra, Şahin ve Çetesi gibi dizilerde ufakta olsa rol almıştır. Şu sıralar Sefirin Kızı dizisinde ise Yahya karakteri ile izliyoruz.