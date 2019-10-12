Sefirin Kızı çekimleri 25 Ekim'de başlıyor! Sefirin Kızı ne zaman?

12.10.2019 16:50

Sefirin Kızı ne zaman sorusu araştırılıyor. Yapımını NGM ve O3 Medya'nın ortaklaşa üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin kadrosu da netleşiyor. Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sefirin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Sefirin Kızı hangi kanalda başlayacak? Fragman yayımlandı mı?

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Star TV'nin iddialı projesi Sefirin Kızı dizisinin başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak.

Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sefirin Kızı çekimleri 25 Ekim'de Muğla'da başlıyor. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapılacak. Star TV'nin yeni dizisinin ne zaman yayımlanacağı ise henüz net değil.

OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.