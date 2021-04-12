Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 48. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Sefirin Kızı full HD Canlı izle!
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Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 48. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Sefirin Kızı full HD Canlı izle!

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Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 48. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Sefirin Kızı full HD Canlı izle!

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Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı bugün Star TV'de başlıyor. Sefirin Kızı canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı 48. bölüm canlı izleme linki! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı dizisi canlı izle! Star TV Sefirin Kızı izle! Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 48. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Sefirin Kızı full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar kolları arasında yitip gitmekte olan Kavruk'u kurtarmak için kendini yakmayı göze alır. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Sancar bir de Mavi'nin başına gelenlerle sarsılır. Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak için aldığı risk ise Sancar'ın kalbini kırarak başka bir çatışmanın da fitilini ateşleyecektir.

Zehra, Kavruk'tan gelen haberle hayatının en büyük acısını yaşarken, artık hiç olmadığı kadar kararlı bir duruş sergilemeye karar verir. Halise haricinde herkes onun yanında olmaya çalışırken, bu konudaki en büyük destekçisi de yine Sancar olacaktır.

Otoritesi hiçe sayılan Halise, ona kazan kaldıran bütün çocuklarını kontrol altına almaya çalıştıkça yenilgiye uğramaya devam eder. Her geçen gün daha merhametsiz bir insana dönüşürken çok daha tehlikeli bir yola savrulacaktır.

Sedat ve Güven'in tekrar tesis edilen iş birliği Sancar'ın planıyla güçlü bir darbe alır. Bu nedenle aralarına akıl almayacak birini daha katmayı düşünürler. Diğer yandan Sedat, Güven'in karşısına şeytanı kıskandıracak bir planla çıkar.

Konakta ise bambaşka bir heyecan vardır. Herkesin artık kötü günleri de geride bırakmış olmayı dileyerek bir araya geldiği organizasyon bazı sırların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE!

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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