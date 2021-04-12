Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 48. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Sefirin Kızı full HD Canlı izle!

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar kolları arasında yitip gitmekte olan Kavruk'u kurtarmak için kendini yakmayı göze alır. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Sancar bir de Mavi'nin başına gelenlerle sarsılır. Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak için aldığı risk ise Sancar'ın kalbini kırarak başka bir çatışmanın da fitilini ateşleyecektir.

Zehra, Kavruk'tan gelen haberle hayatının en büyük acısını yaşarken, artık hiç olmadığı kadar kararlı bir duruş sergilemeye karar verir. Halise haricinde herkes onun yanında olmaya çalışırken, bu konudaki en büyük destekçisi de yine Sancar olacaktır.

Otoritesi hiçe sayılan Halise, ona kazan kaldıran bütün çocuklarını kontrol altına almaya çalıştıkça yenilgiye uğramaya devam eder. Her geçen gün daha merhametsiz bir insana dönüşürken çok daha tehlikeli bir yola savrulacaktır.

Sedat ve Güven'in tekrar tesis edilen iş birliği Sancar'ın planıyla güçlü bir darbe alır. Bu nedenle aralarına akıl almayacak birini daha katmayı düşünürler. Diğer yandan Sedat, Güven'in karşısına şeytanı kıskandıracak bir planla çıkar.

Konakta ise bambaşka bir heyecan vardır. Herkesin artık kötü günleri de geride bırakmış olmayı dileyerek bir araya geldiği organizasyon bazı sırların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

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