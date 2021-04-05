Sefirin Kızı canlı izle! Sefirin Kızı STAR canlı izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı full HD canlı izle!

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Diziseverlerin merakla beklediği Sefirin Kızı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sefirin Kızı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sefirin Kızı canlı izle, Sefirin Kızı STAR canlı izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Sefirin Kızı canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE (20.00)



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