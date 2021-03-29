Sefirin Kızı canlı izle! Sefirin Kızı Star canlı izle! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı full HD canlı izle!

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ahya'nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise'nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi'yi de Sedat'tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya'dan öğrenecektir. İki kardeş Halise'yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.

Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek'i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar'ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.

Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan'la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.

Sedat ise hız kesmeden saldırmayı sürdürür ve Sancar'ın kucağına başka bir bomba daha bırakır. Sancar aynı yerden sınanmaya devam ederken Mavi'nin geçmişindeki başka sırlar da yavaş yavaş su yüzüne çıkar. Sonunda Sedat'ın kontrolden çıkan öfkesiyle herkesin hayatı bir kabusa dönüşecektir.

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE (20.00)



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