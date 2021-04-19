Sefirin Kızı bitti mi, final mi yaptı, gün mü değiştirdi? Sefirin Kızı yayın günü mü değişti? Yeni günü ne zaman?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Sefirin Kızı bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından Sefirin Kızı bitti mi, neden yayınlanmadı, final mi yaptı merak edildi. Ayrıca Sefirin Kızı günü mü değişti merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı niye yok? Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek? Sefirin Kızı hangi gün yayınlanıyor?

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı bitti mi, günü mü değişti? Sefirin Kızı final mi yaptı? Sefirin Kızı neden ekranlara gelmiyor? Sefirin Kızı bitti mi, final mi yaptı, gün mü değiştirdi? Sefirin Kızı yayın günü mü değişti? Yeni günü ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

SEFİRİN KIZI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Normalde Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı dizisi gün değiştirdiği için bugün ekranlara gelmedi. Sefirin Kızı dizisinin yeni günü Salı oldu. Bundan böyle dizi Salı günleri saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Pazartesi günleri ise Star TV'de Kağıt Ev dizisi başladı. Bundan dolayı Sefirin Kızı dizisi Salı gününe alınmıştır.

Kısacası dizi bitmedi veya final yapmadı. Sadece dizinin günü değişti. Dizinin yeni günü Salı günü oldu.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.